Immo-Forum 2023 in Lübbecke ist eröffnet

60 Aussteller rund ums Bauen in der Stadthalle bis Sonntagabend vor Ort

Lübbecke

Gleich am Vormittag ein voller Parkplatz vor der Stadthalle: Das Interesse an der heimischen Messe rund ums Eigenheim ist schon am Samstag, 18. Februar, sehr groß. Auch der neue Landrat Ali Dogan wollte das Immo-Forum kennenlernen.