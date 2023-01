In Lübbecker Innenstadt ist viel in Bewegung

Es gibt in der Fußgängerzone Leerstände, aber auch Investitionen in den Einzelhandel

Lübbecke

Das rot-weiße Flatterband in seinem leeren Schaufenster zeigt es schon von Weitem an: Bei Andreas Oelschläger in der Bücherstube wird derzeit umgebaut. Und auch andernorts ist in der Lübbecker Fußgängerzone viel in Bewegung.

Von Friederike Niemeyer