Nach mehreren Tagen: Wieder Zugang zum Internet in Lübbecke

Ein dauerhafter Zugang zum Internet, das ist für viele Bürger so selbstverständlich geworden wie der Strom aus der Steckdose und das Wasser aus dem Hahn. Umso ärgerlicher ist es für Betroffene, wenn Computer und/oder Telefon über Tage lahm gelegt sind – so geschehen jetzt in der Lübbecker Innenstadt. Aber es gibt eine gute Nachricht: Ab sofort soll alles wieder ordentlich laufen.

Homeoffice am Computer ist beliebt. Dafür muss aber der Zugang zum Internet funktionieren. In der Lübbecker Innenstadt war das zuletzt nicht der Fall.

Wilhelm Moswinkel hatte sich beim Westfalen-Blatt gemeldet. Er wohnt an der Niedertorstraße und hat exakte Daten parat: „Seit Donnerstag um 15 Uhr läuft bei uns nichts mehr." Das gelte im übrigen nicht nur für seinen Haushalt, sondern für zahlreiche weitere Bürger, unter anderem in der Langen Straße und in der Bäckerstraße. Gut 20 Geschäfte seien ebenfalls betroffen, alle in der City, hat Moswinkel herausgefunden: „Da konnten Kunden dann nicht mehr mit ihrer EC-Karte bezahlen.“