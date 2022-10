 Gedenken an Uhle und Wittmöller

Lübbecke

Jazz-Liebhaber von nah und fern zog es am Samstagabend in den Gewölbekeller an der Ostertorstraße. Bei freiem Eintritt spielte die Jazzgroup Lübbecke - unterstützt durch Kontrabassist Balint Lengyel und Wolf Krickau an der Posaune - bekannte Swing-Standards. Gemeinsam mit mehreren Musikern aus vergangenen Zeiten ließen sie den Club-Abend in einer Jam Session mit offenem Ende ausklingen.

Von Ria Brandt