Jugendliche möchten ehrenamtlich mitarbeiten

25 Jugendliche haben ihren ersten Schritt auf dem Weg zum Jugendleiter und zur Jugendleiterin gemeistert. Ihr Ziel ist die Juleica-Card, der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendarbeit. Die 13- bis 16-Jährigen absolvierten in den Herbstferien ihren Grundkurs, der von der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Lübbecke organisiert wurde.

Gute Stimmung beim Juleica-Grundkurs der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Lübbecke. Der sechstägige Grundkurs ist in de Jugendbegegnungsstätte in Bad Essen veranstaltet worden.

„In unserer Juleica-Ausbildung machen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fit für die Mitarbeit in der evangelischen Jugendarbeit und beim CVJM“, erzählt Jugendpfarrer Benjamin Tinz. Gemeinsam mit dem Team des kreiskirchlichen Jugendpfarramtes sowie der regionalen evangelischen Jugendreferentinnen und -referenten hat er die Fortbildung konzipiert und organsiert.

Die sechstätige Veranstaltung hat offensichtlich den teilnehmenden Mädchen und Jungen gut gefallen. Denn selbst in den Pausen waren sie freiwillig aktiv, beispielsweise stimmten sie spontan und fröhlich ein Kanon zum Mitsingen an. Außerdem gestalteten sie „kreative Mittagspausen“ zum Mitmachen und Mitspielen.

Geleitet würde der Kurs von (von links) Tristan Gläser (FSJ), Inga Bleckmann (FSJ), Jugendpfarrer Benjamin Tinz, Jugendreferentin Ulrike Nebur-Schröder (Preußisch Oldendorf), Florian Bornemann und Jugendreferentin Kornelia Kirchner (Espelkamp). Foto: Alexander Kröger

Der sechstägige Juleica-Grundkurs war in der Jugendbegegnungsstätte Wiehenhorst in Bad Essen. Thematisch ging es unter anderem um Aufbau und Struktur der Kirche, Rechte und Pflichten, pädagogische Fragestellungen und methodische Bibelarbeit. Zum Lehrplan gehörte außerdem eine Schulung zum Kindeswohl sowie die Themen Privatsphäre, Schutz vor Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt.

Neben dem theoretischen Wissen standen auch ganz viele gruppen- und spielpädagogische Angebote auf dem Programm. „Die Jugendlichen konnten sich mit ihren eigenen Talenten und persönlichen Fähigkeiten engagieren und einbringen, das haben sie auch sehr gerne gemacht“, erzählt die evangelische Jugendreferentin Kornelia Kirchner, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Ulrike Nebur-Schröder die Fortbildung in der Jugendbegegnungsstätte leitete. Außerdem gehörten Tristan Gläser und Inga Bleckmann, die beide ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) leisten, sowie der ehrenamtlicher Jugendmitarbeiter Florian Bornemann zum Mitarbeitenden-Team der Juleica-Ausbildung.

Andacht, offene Treffs und vieles mehr

„Ob Spiele, eine Andacht oder ein offener Treff, vieles sollte bei der Jugendarbeit gut vorbereitet werden, damit die Dinge funktionieren und Teilnehmenden wie Mitarbeitenden Spaß machen“, sagt Jugendpfarrer Tinz. „Das alles kann man lernen, teilweise hier während der Juleica-Ausbildung sowie dann auch später bei der aktiven Mitarbeit vor Ort“. Der heutige 38-Jährige hat bereits als Jugendlicher bei der evangelischen Jugendarbeit mitgemacht. Tinz: „Junge Mensch können bei dieser ehrenamtlichen Arbeit viel ausprobieren, selbst gestalten und im Team gemeinsam aktiv sein. Das macht richtig Spaß.“

Möglichkeiten zur Mitarbeit in der Evangelischen Jugend gibt es für die angehenden Juleica-Absolventen viele, beispielsweise bei Kinder- oder Jugendgruppen, in der offene Arbeit von Jugendzentren und -cafès, bei kirchlichen Veranstaltungen, in Konfigruppen, bei Gottesdiensten sowie bei Kinder- und Jugendfreizeiten. Bevor die Jugendlichen im Laufe des kommenden Jahres ihre Juleica-Card in ihren Händen halten, gibt es im Rahmen der Ausbildung noch weitere Angebote. Dazu gehört beispielsweise das Aufbauseminar „Fit4Kids“ im Februar. „Das ist ein spannendes Wochenendseminar speziell für die Arbeit mit Kindern“, kündigt Jugendpfarrer Tinz an.