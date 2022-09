Spender gesucht: Junger Mann aus Lübbecke an Blutkrebs erkrankt

Jonathan Laurenz aus Lübbecke ist an Blutkrebs erkrankt. Eine Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance. Derzeit liegt der 24-Jährige im Klinikum in Minden.

"Für Jonathan und die ganze Familie ist es natürlich eine schwierige Situation", erzählt Jonathans zwei Jahre jüngerer Bruder Johannes im Gespräch mit dieser Zeitung. Grundsätzlich seien sie eine sehr positive Familie, die viel lacht. "Das Lachen darf nicht verloren gehen", sagt Johannes Laurenz, der seinen Bruder abwechselnd mit anderen Familienmitgliedern und den engsten Freunden regelmäßig im Krankenhaus besucht. Dort erhält Jonathan derzeit eine Chemotherapie. "Es gibt gute und schlechte Tage", erzählt Johannes.

Bis zur Diagnose ein ganz normales Leben

Die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs erhält Jonathan erst Mitte August. Bis dahin hat der 24-jährige aus Lübbecke ein ganz normales Leben geführt. Familie, seine Freundin Vica und sein Freundeskreis sind ihm das Wichtigste. Er liebt die sozialen Kontakte und ist gerne unterwegs. In seiner Freizeit liebt Jonathan das Reisen, schraubt liebend gerne an seinem Auto herum und ist allgemein handwerklich begabt.

Dies führte ihn auch zu seinem Traumberuf als internationaler Küchenmonteur. Als er im August dann auf Montage in London ist, wird er ganz leicht von einem Auto angefahren. "Es war nicht weiter schlimm, wir dachten an eine Rippenprellung", berichtet Johannes. Doch Jonathan fühlt sich sehr schlapp und müde. Erst einmal jedoch kein Grund zur Beunruhigung. Zurück in Deutschland werden die Symptome immer schlimmer. Hinzu kommen starke Übelkeit und ein Taubheitsgefühl in den Beinen. Seine Mutter Regina fährt ihn ins nächstgelegene Krankenhaus. Dort wird Jonathan gründlich untersucht. Und schon eine schlimme Vorahnung.

Überlebenschance liegt bei 60 Prozent

Nach zwei Tagen erhält die Familie bereits die schockierende Nachricht, dass Jonathan schwer krank ist und dass es der Blutkrebs war, der die Symptome hervorgerufen hat. "Wir wissen seit dem Tag, dass Jonathan todkrank ist. Seine Überlebenschance liegt bei 60 Prozent", berichtet Bruder Johannes. Jonathans Mutter Regina ergänzt: „Wir waren alle geschockt und konnten es gar nicht glauben." "Die zweite Hiobsbotschaft war, als wir erfuhren, dass unser Sohn dringend eine Stammzellspende braucht, um überhaupt weiter leben zu können“, so Jos, Jonathans Vater. „Aber wir sind sehr positiv, halten alle zusammen und versuchen optimistisch in die Zukunft zu blicken.“

Die Hoffnung lag nun auf Bruder Johannes. Denn die Wahrscheinlichkeit, unter leiblichen Geschwistern einen Spender zu finden, ist statistisch am höchsten. „Ich habe mich sofort testen lassen. Mein Bruder bedeutet mir viel. Er ist selbst immer sehr hilfsbereit und hat ein riesen Herz. Ich würde alles für ihn tun“, sagt Johannes. Nach knapp zwei Wochen dann die ernüchternde Nachricht, dass Johannes nicht als Spender infrage kommt.

Lebensretter durch Stammzellenspende gesucht

„Als wir das erfahren haben, wollten wir alle gemeinsam etwas tun. Deshalb haben wir uns mit der DKMS in Verbindung gesetzt“, erklärt Johannes. Jonathan kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. „Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Denn nur dann können sie als Lebensretter gefunden werden“, weiß Henrik Heinz. Er ist Freund der Familie und Mitglied der Initiativgruppe, die gemeinsam mit der DKMS die Online-Registrierungsaktion organisiert.

Unter dem Motto „Alle für Jonathan“ appellieren Familie, Freunde und weitere Unterstützer an die Bevölkerung, sich über den Link www.dkms.de/jonathan ein Registrierungsset nach Hause zu bestellen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer digitalen Einverständniserklärung führen die Spender einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.

Daten stehen weltweit zur Verfügung

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich ein Registrierungsset nach Hause bestellen und sich als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender für Jonathan und andere suchende Patienten bei der DKMS registrieren. Auch Geldspenden werden benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung jeder Spenderin und jeden Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen.

Spender, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung. Seit der Link im Netz deutschlandweit verbreitet wurde, haben sich bereits über 1000 potenzielle Spender ein Set nach Hause bestellt.

Überwältigt von der Anteilnahme

„Wir sind überwältigt von dieser Anteilnahme“, sagt Henrik Heinz. Und der Zusammenhalt in Lübbecke und Umgebung selbst ist so hoch, dass das komplette Vereinswesen und viele Geschäfte und Unternehmen, sowie viele Privatpersonen den Aufruf für Jonathan unterstützen. Jonathans Flugblatt wurde bereits 1000-fach gedruckt und in der Region ausgelegt und verteilt. Jetzt können alle Beteiligten nur noch hoffen, dass möglichst viele weitere Menschen erreicht werden und sich registrieren lassen.

„Es wäre so schön, wenn ihr euch das alle zu Herzen nehmt und diesen Aufruf unterstützt. Für meinen Bruder und alle anderen Patienten“, hofft Johannes. Auch Jonathans Halbschwestern Stefanie und Soraya bangen um ihren Bruder und bitten alle Menschen um Mithilfe.