Kanada beeindruckt mit Vielfalt

Von den Rocky Mountains bis hinunter in die fruchtbaren Ebenen der Prärie West-Kanadas hat die heimischen Landfrauen Minden-Lübbecke eine Studienreise in diesem Sommer geführt, die alle Teilnehmer sehr beeindruckt hat.

Wie die Reiseleiterin Marlies Klocke berichtet, bot die West-Kanada-Reise von Calgary über die Rocky Mountains nach Vancouver Island und Vancouver zahlreiche Überraschungen, etwa spiegelglatte türkisfarbene Seen wie zum Beispiel der Lake Louise, aber auch das tosende Wasser der Athabasca-Wasserfälle oder eine Fahrt auf den Athabasca-Gletscher in den Nationalparks Banff und Jasper.

Die Reisegruppe hat sich die ewigen Gletscher des Columbia Icefield auf der Route von Calgary nach Vancouver angeschaut. Foto: Marlies Klocke

Auf ausgesuchten Fachbesuchen in innovativen landwirtschaftlichen Betrieben gab es Informationen bei einem der größten Heuproduzenten und -exporteure Kanadas. Heu und Stroh von über 12.000 Hektar Fläche werden in alle Welt exportiert, besonders nach Japan und Katar.

Beeindruckend war für die Landfrauen auch der Besuch bei einem der größten Pflanzenproduzenten in der Provinz Alberta. Dort wachsen Pflanzen heran, die zur Renaturierung von Ölfeldern in den verschiedenen klimatischen Gebieten benötigt werden; ebenso zur Urbarmachung, Wiederherstellung/Schaffung von Lebensräumen.

Auch einen Grizzly haben die Landfrauen gesichtet. Foto: Marlies Klocke

„Auf einer Ranch mit mehr als 100 Pferden konnten wir die unberührte Natur auf einer Planwagenfahrt erleben und anschließend bei einem Barbecue leckere Steaks genießen“, erzählt Marlies Klocke. „Mit der Fähre setzten wir durch eine fjordähnliche Landschaft über nach Vancouver-Island.“ Im 300 Hektar großen Cathedral Grove Park erstaunten die ältesten natürlichen Douglasien-Bestände der Welt. Die knorrigsten Exemplare haben einen Umfang bis zu neun Metern und sind etwa 800 Jahre alt.

Zeugnisse der indigenen Bevölkerung und der britischen Geschichte auf einen Blick. Foto: Marlies Klocke

Prächtige historische Gebäude in britisch anmutender Atmosphäre gab es in Victoria, der Hauptstadt der Provinz British Columbia. „Bezaubernd war die schönste und bereits 100 Jahre alte Gartenanlage Kanadas, die Butchard Gärten“, berichtet Klocke. Auf 22 Hektar waren dort mehr als 900 verschiedene Sorten Pflanzen zu sehen – in wunderbar angelegten Themengärten, in denen insgesamt jährlich über eine Million Pflanzen von 50 Gärtnern ausgepflanzt werden.

Nach einer weiteren Fährüberfahrt erreichten die Reisenden wieder das Festland in Vancouver. „Eine wundervolle Stadt zwischen Tradition und Moderne – und Olympiastadt 2010“, lautet das Urteil der Landfrauen. „Besonders berührend und allgegenwärtig war das Schicksal der als First Nations inzwischen anerkannten Indigenen Stämme.“ Im Buffalo Museum in Banff werde das Leben, die Tradition und die Tragödie der Indianer sehr anschaulich dargestellt und von einer jungen, engagierten indigenen Frau erklärt.

Beeindruckend war auch das Treffen mit einer „Weisen Frau“. Sie war gut vernetzt auf der Suche nach ihren Wurzeln, ihrer traditionellen Sprache, Liedern und ihren Ritualen. „All dieses war bis Mitte der 1960-er Jahre verboten und viele Familien leiden noch heute unter der Tragödie, die ihnen angetan wurde“, erklärt Marlies Klocke.