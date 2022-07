Kaufland auf der Zielgeraden

Neuer Markt eröffnet am 14. Juli an der Strubbergstraße in Lübbecke – fünfter Konzessionär steht fest

Lübbecke

Es brummt im neuen Kaufland in Lübbecke – die Eröffnung des neuen Marktes an der Strubbergstraße steht kurz bevor. Der Parkplatz ist fast so voll, als wären schon die ersten Kunden zum Einkaufen da. Aber noch sind dort nur die vielen Menschen aktiv, die das Geschäft vor der Eröffnung auf die Zielgerade bringen wollen. Sie arbeiten an der Einrichtung, Organisation und daran, schon die ersten Waren in die Regale zu räumen.

Von Arndt Hoppe