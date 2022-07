Klinik-Experte rät von Sanierung in Lübbecke ab

Gerald Oestreich kritisiert Kirchturmdenken in der Krankenhaus-Debatte und schlägt interkommunale Lösung vor

Lübbecke

Eigentlich wollte er sich in der Krankenhaus-Debatte zurückhalten: Gerald Oestreich, ehemaliger Vorstand bei den Mühlenkreiskliniken und heute Krankenhaus-Manager in Brandenburg. Seine Kritik an der aktuellen Debatte: „Das eigentliche Ziel einer zukunftsfähigen Versorgungssicherheit wird dem Kirchturmdenken untergeordnet.“

Von Friederike Niemeyer