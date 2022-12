Klinik-Neubau: Ein Grundstück ist gefunden

178 Millionen Euro können die Mühlenkreiskliniken an Fördermitteln aus dem Bundesstrukturfonds von Land und Bund erwarten. Diese Antwort im Mai auf den im Vorjahr gestellen Förderantrag für die Neubauprojekte ist in diesem Jahr der Ausgangspunkt für viele Entscheidungen und Debatten.

Der Krankenhauskonzern in öffentlicher Trägerschaft will in Bad Oeynhausen auf seinem Grundstück neben dem Herz- und Diabeteszentrum das Krankenhaus und die Auguste-Victoria-Klinik zusammenfassen und im Altkreis Lübbecke die Standorte Lübbecke und Rahden zusammenlegen. Insgesamt wollen sich die Mühlenkreiskliniken damit mit weniger Betten verschlanken, auf den Fachkräftemangel einstellen und für die Entwicklungen in der Krankenhausmedizin wappnen. Insbesondere der Neubau im Altkreis sei entscheidend, haben die Gutachter des Büros Lohfert & Lohfert ausgeführt, die insbesondere auf den hohen Sanierungsbedarf im dreistelligen Millionenbereich für das Lübbecker Krankenhaus verweisen.