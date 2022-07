Es ist 19.35 Uhr. Der Kellner schließt die Tür zum Gesellschaftsraum im Restaurant „Meteora“, draußen an der Frotheimer Straße. Cola, Alster und alkoholfreies Weizen stehen auf dem langen Tisch. Andreas Holdmann begrüßt die Mitglieder und Gäste dieser außerordentlichen Versammlung der CDU-Ortsunion Lübbecke-Ost. Nach dem Grundsatzbeschluss des Kreistags zu den Neubauplänen der Mühlenkreiskliniken will sich die Ortsunion Zeit nehmen, „ergebnisoffen“ darüber zu diskutieren. Die LÜBBECKER KREISZEITUNG war dabei.

Ortsvereinsvorsitzender Holdmann berichtet von der Meinungsbildung in der Kreistagsfraktion, die den Beschluss getragen hat. Er sitzt genau wie Bent-Maria Grote als Lübbecker für die CDU im Kreistag. „Wir haben versucht, den Finger in die Wunde zu legen, aber die Fraktion war sich schon sehr einig in Sachen Neubau“, sagt Holdmann. Und schneidet auch den zweiten Beschluss-Teil, den neuen Standort an: „Wir haben uns darum gekümmert, wie die Lübbecker Grundstücke bewertet werden. Da war einiges nicht nachvollziehbar. Es schien so, als wenn die Lübbecker Flächen schlechter bewertet worden sind.“