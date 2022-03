Wie berichtet, hatte Bürgermeister Haberbosch seinem Amtskollegen in Espelkamp eine Kooperation in dieser Frage vorgeschlagen, um zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Henning Vieker hatte sich dazu aber skeptisch geäußert: „Wir halten es für schwierig, der Auswahl der Mühlenkreiskliniken vorzugreifen.“ Ein Punkt, der für Landrätin und MKK-Verwaltungsratsvorsitzende Anna Katharina Bölling offenbar nicht ausschlaggebend ist: Nicht wie ein Grundstücksvorschlag erarbeitet werde, sei entscheidend, sondern dass am Ende das beste medizinische Angebot für die Menschen gemacht werden könne, teilte sie auf Nachfrage mit. Kritik am Vorgehen des Lübbecker Bürgermeisters gab es aber von Seiten der CDU-Fraktion, die Haberbosch dazu aufforderte, die Resolution des Stadtrats zu verfolgen und nach einem Lübbecker Standort zu suchen.

