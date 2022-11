Krankenhaus-Streit bei Freien Wählern geht weiter

Die Wählergemeinschaft Lübbecke (WL) ist aus dem Kreis-Zusammenschluss der Freien Wähler, der FWG Mühlenkreis, ausgetreten. Als Grund geben die Lübbecker das Abstimmungsverhalten der FWG-Kreistagsfraktion in der Krankenhausfrage an. Deren Sprecher reagiert mit Unverständnis.

In der Kreistagssitzung am 31. Oktober hatten die Vertreter der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Mühlenkreis, Kurt Riechmann und Ute Niestrat, für den Kauf des Grundstücks Gabelhorst in Espelkamp votiert.