Krieg lässt Baukosten rapide steigen

Lübbecke

Aufgrund der Kriegsereignisse in der Ukraine und der in der Folge verhängten weltweiten Sanktionen gegen Russland sind die Preise vieler Baustoffe zum Teil extrem gestiegen. Das spüren viele Bürgerinnen und Bürger am eigenen Geldbeutel. Aber es kann auch Auswirkungen auf aktuelle und in nächster Zeit anstehende Baumaßnahmen haben. Darauf hat die Lübbecker Stadtverwaltung in einer Mitteilung zum jüngsten Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung hingewiesen.

Von Arndt Hoppe