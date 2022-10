Kulturscheune Nettelstedt: Die Premiere macht Lust auf mehr

Auf den ersten Blick wirkt das alte Gebäude an der Winkelstraße in Nettelstedt eher unscheinbar. Roter Backstein, große Tore, schmucklose Fassade, davor ein Parkplatz. Doch die beiden Architekten Karl und Timm Lindstedt sahen in der Scheune etwas Besonderes, sie erkannten deren ungeheures Potenzial und kauften sie schließlich im Frühjahr 2019. Am vergangenen Wochenende öffneten Vater und Sohn ihr ganz persönliches Schmuckstück und ließen hunderte Besucherinnen und Besucher in die Kulturscheune, in der heimische, aber auch auswärtige Kunstschaffende ihre Werke präsentierten.

Zahlreiche Besucher schauen sich die Ausstellung in dem Backsteingebäude an

„Die beiden Tage waren ein ganz großer Erfolg, mit so einer Resonanz hatten wir nicht gerechnet“, betonte Karl Lindstedt. Besonders erfreut sei er über den Zuspruch der Nettelstedter Dorfgemeinschaft, die der Kulturscheune einen Besuch abgestattet habe.

„Genau das ist unser Ziel – den Menschen hier einen Raum zu geben, einen Treffpunkt. Nettelstedt hat kein Zentrum, aber diese Scheune mit Blick auf die Kirche und das Wiehengebirge hat ein so schönes Ambiente, da wäre es wirklich wünschenswert, wenn alle im Dorf unsere Scheune nutzen würden“, so der bekannte Architekt. Ihm persönlich gefalle die Homogenität des Gebäudes ebenso sehr wie der 15 Meter hohe Innenraum, der ihn an eine Kathedrale erinnere. „Die Kulturscheune soll künftig Ort für temporäre, kulturelle und gesellschaftliche Anlässe werden“, so Lindstedt. Visionen wie diese seien sein Lebenselixier.

Hunderte Besucher nutzten die Gelegenheit, der Kulturscheune an der Winkelstraße in Nettelstedt einen Besuch abzustatten. Foto: Sonja Töbing

Sein Sohn Timm kam aus dem Schwärmen überhaupt nicht mehr heraus. „Als Architekten haben wir sofort die Grundqualität dieser Scheune erkannt, das Holztragwerk ist etwas ganz Besonderes“, so der junge Architekt. In dem Gebäude habe man, über zwei Etagen verteilt, das Archiv sowie Büroräume des Unternehmens untergebracht. Doch das alleine sei ihm und seinem Vater eben nicht genug gewesen: „Wir möchten die Kulturscheune einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen, Architektur soll belebt und wertgeschätzt werden.“

Karl (links) und Timm Lindstedt haben die Kulturscheune an der Winkelstraße in Nettelstedt für Besucher geöffnet. Im Hintergrund sind Bilder von Anna Vogt und Daniel Hahn zu sehen. Foto: Sonja Töbing

Mit den beiden Tagen der offenen Tür und der groß angelegten Vernissage am vergangenen Wochenende ist den Lindstedts auf jeden Fall ein Coup gelungen, der Lust auf mehr macht. Zu Gast waren Bildhauer Rainer Em, Foto-Künstlerin Nike Gerochristodoulou, Konzept-Künstler Daniel Hahn, Fotografin Eva Rahe, Malerin Anna Vogt und Maler Johannes Mundinger. Letzterer durfte sich mit einem Gemälde auf einer der Kellerwände verewigen. „Das ist wirklich eine große Ehre für mich“, betonte der Wahl-Berliner.

Direkt nebenan, ebenfalls im Keller der Scheune, bot Lea Lindstedt Siebdruck-Kurse an. Mit Hilfe bunter Farben und fachmännischer Anleitung entstanden individuelle Stofftaschen und Pullover. Nicht nur Kinder hatten sichtlich Freude an der kreativen Aufgabe, sondern auch Erwachsene.

Lea Lindstedt (rechts) zeigt dem zwölfjährigen Maël und Julian Rahe, wie Siebdruck funktioniert. Das Trio hat sichtlich Spaß dabei. Foto: Sonja Töbing

Am Samstagabend war zudem Boogieman Vito aus Vlotho zu Gast in Nettelstedt und brachte die Scheune mit seinem Klavierspiel zum Kochen, wie Timm Lindstedt bestätigte: „Er hat sogar 90 Minuten länger gespielt als vereinbart, er hat den Laden wirklich gerockt.“ Auch die Live-Session mit Kevin Guennoc am Sonntag hinterließ bei den Gästen einen bleibenden Eindruck. Scheunenführungen rundeten das Programm ab.