So geht es zum Beispiel der Lübbeckerin Monja Holle-Alt. Inzwischen hat die Medizin dieser besonderen Folgeerscheinung einer Covid-19-Infektion einen Namen gegeben: Long Covid. „Ich war im Oktober 2020 an Covid-19 erkrankt“, erzählt die 44-Jährige. Sie hat unter Langzeitfolgen zu leiden und besucht deshalb regelmäßig eine Long-Covid-Selbsthilfegruppe in Bünde. „Ich war zuerst zwei Monate krank und musste zu Hause bleiben“, berichtet sie. „Dann wollte ich ganz normal wieder zur Arbeit gehen und habe gemerkt: Ich bin nicht mehr die Alte.“