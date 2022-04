Am 23. April ist es wieder so weit: Deutschlandweit feiern Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte den Unesco-Welttag des Buches. Auch die Bücherstube in Lübbecke beteiligt sich mit verschiedenen Aktionen. Inhaber Andreas Oelschläger konnte die Bestsellerautorin Meike Werkmeister für diesen Abend gewinnen.

Als Premierenlesung wird sie ihren neuen Roman „Das Glück riecht nach Sommer“ vorstellen. Unvergessen ist für Viele die „LitSummerNight“ vor drei Jahren. An diesem Sommerabend 2019 begeisterte Werkmeister ihr Publikum mit dem Debütroman „Sterne sieht man nur im Dunkeln“.

Im Bürgerpark Schäppchen findet sich mit dem ehemaligen Kinosaal das passende Ambiente für diese Veranstaltung, die um 20 Uhr beginnt, Einlass ist ab 19 Uhr. Neben einer Getränkeauswahl wird zur Pause Fingerfood gereicht. Julia Kautz präsentiert im Anschluss ihr für den Abend arrangiertes Musikset. Buchhändler Andreas Oelschläger freut sich auf den Abend, der unter dem Motto steht: „Wir feiern das Leben, das Lesen und die Liebe“. Der Vorverkauf ist in vollem Gang, Tickets zum Preis von 20 Euro können in der Bücherstube erworben werden. Reservierungen sind telefonisch 05741/8584 oder per E-Mail an bestellung@buecherstube-luebbecke.de möglich.