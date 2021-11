Letzter Vorhang für Lübbecker Kulturring fällt

Lübbecke

Der Kulturring Lübbecke steht vor seiner Auflösung. Bei der extra für Neuwahlen anberaumten außerordentlichen Mitgliederversammlung fanden sich keine Nachfolger für den Vorstand. Ganze vier der insgesamt 71 Mitglieder waren am Montag in der Stadthalle. So war auf den ersten Blick klar, dass an diesem Abend nach gut 20 Jahren das Ende des Vereins besiegelt werden würde.

Von Arndt Hoppe