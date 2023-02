Lions Club Lübbecke-Espelkamp spendet 40.000 Euro an die Tafel

„Diese Unterstützung ist ein starkes Signal, das uns Mut macht, enorm hilft und von allen Mitwirkenden und Helfern unserer Einrichtung mit großer Dankbarkeit angenommen wird“, erklärt Jürgen Obernolte, 1. Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins.

Die Tafel Lübbecker Land verteilt monatlich mehr als zehn Tonnen noch verwertbarer Lebensmittel an bedürftige Familien. Ein Großteil stammt dabei aus regelmäßigen Zuwendungen von weit mehr als 40 Lebensmittelspendern aus Industrie und Wirtschaft sowie landwirtschaftlichen Erzeugern direkt aus der Region. „Aktuell sind es 1860 Menschen, die sich an unseren sechs Ausgabestellen im Altkreis mit Lebensmitteln versorgen – 759 davon sind Kinder“, berichtete der Vorsitzende jetzt anlässlich der Spendenübergabe im Espelkamper Verteilzentrum des Vereins. Noch vor Beginn des Krieges in der Ukraine waren es im Schnitt 1200 Personen, die Unterstützung von den heimischen Tafeln bekommen haben.

Arbeit der Tafeln unverzichtbar

„Die allerüberwiegend ehrenamtlich geleistete Arbeit der Tafeln ist nicht nur seit jeher beeindruckend, sondern erscheint gerade in der heutigen Zeit mehr denn je unverzichtbar. Das macht sie inmitten des aktuellen Zeitgeschehens zu einem der vielen Spiegel unserer Gesellschaft, in der helfende Hände denen zur Seite stehen, die der Hilfe dringend bedürfen. In diesem Sinne geht unser Dank an all diejenigen, die den Lions Club Lübbecke-Espelkamp Ende vergangenen Jahres in seinen Weihnachts-Activities unterstützt haben“, so Rüdiger Winkelmann, Vorsitzender des Lions-Fördervereins.

Traditionell teilt der Service-Club den Erlös seines Activity-Programms in den letzten Wochen des Jahres in Projekte auf, deren Dienste und Angebote sich an Erwachsene richten sowie in Einrichtungen, die die Förderung von Kindern und Jugendlichen in den Fokus stellen. Zu den Aktivitäten zählen das Weihnachtskonzert des Lions Clubs Lübbecke-Espelkamp, der Glühweinverkauf auf dem Lübbecker Weihnachtsmarkt sowie der Verkauf eines Adventskalenders.

Lionsfreund Andre Kutsche (links) und Schatzmeister Christian Joseph – unterstützt von den Helferinnen Leni Koischen (Zweite von links) und Anna Joseph – beim Adventskalender-Verkauf des heimischen Serviceclubs auf dem Lübbecker Wurstmarkt. Foto: Lions Club

Summe mit Eigenmitteln aufgestockt

Die höchste Einzelzuwendung in der Geschichte des heimischen Service-Clubs macht laut Lions-Präsident Michael Picker deutlich, „welcher Respekt und welche Wertschätzung der Lübbecker Land Tafel e.V. uns als Lions angemessen erscheint“. Dazu hat der Lions Club Lübbecke-Espelkamp die Reinerlöse seiner Weihnachts-Activities von 35.000 Euro noch einmal mit Eigenmitteln um 5000 Euro aufgestockt.