„Löschbande“ freut sich auf Kinder

Bei der Feuerwehr in Lübbecke können demnächst schon die ganz Kleinen mitmachen: Die neue „Löschbande“ will feuerwehrbegeisterte Kinder zwischen sechs und zehn Jahren aufnehmen.

Neue Gruppe der Feuerwehr in Lübbecke – Schnuppertag am 26. März

So wie hier könnte es bald auch in Lübbecke aussehen: Die neue „Löschbande“ der Feuerwehr will Kinder zwischen sechs und zehn Jahren aufnehmen.

Am Samstag, 26. März, möchte sich die Nachwuchs-Gruppe bei einem Schnuppertag vorstellen und allen Interessierten die Gelegenheit geben, einmal hinter die Kulissen zu schauen – mit Spiel und Spaß.

Teilnehmen können Jungen und Mädchen aus Lübbecke. Es werden zwei Gruppen gebildet. Die erste trifft sich in der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr, die zweite folgt von 13 bis 14.30 Uhr. Veranstaltungsort ist das Feuerwehrgerätehaus West, Grüner Weg 13 in Blasheim. Eine vorherige Anmeldung ist nötig und möglich bis Montag, 21. März, per E-Mail an kinderfeuerwehr.luebbecke@web.de. Dabei sollten Name, Adresse, Alter und Telefonnummer angegeben werden.

Auch die Feuerwehr-Fahrzeuge können die Kinder bei der neuen „Löschbande“ kennenlernen. Foto: Bjoern Schroeder

„In der neuen ‚Löschbande‘ sollen die Kinder spielerisch an die Aufgaben und Tätigkeiten der Feuerwehr herangeführt werden“, heißt es von der Lübbecker Wehr. „Sie lernen alle Fahrzeuge kennen, Schläuche auszurollen und mit Wasser zu spritzen. Gemeinsames Spielen und Basteln gehören ebenso dazu. Außerdem lernen sie, im Team Aufgaben zu lösen und was bei Feuer, Gefahren und Notsituationen zu tun ist. Auf dem späteren Dienstplan stehen dann zusätzlich Ausflüge, etwa zu anderen Kinderfeuerwehren, Sport und weitere Aktivitäten.“

Der Dienst der Kinderfeuerwehr soll einmal monatlich samstagvormittags am Standort des Löschzuges West in Blasheim erfolgen. Später können die Kinder von zehn Jahren an in die Jugendfeuerwehr wechseln.

Am Schnuppertag gelten die Voraussetzungen der gültigen Corona-Schutzverordnung. Im Anschluss an die Veranstaltungen beantworten die Feuerwehrleute Fragen der Eltern.