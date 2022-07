Lübbecke: Aggressive Gruppe überfällt 39-Jährigen

Ein 39-jähriger Mann aus Lübbecke ist in der Nacht zu Samstag beim Verlassen eines Hauses in der Bahnhofstraße von einer größeren Personengruppe angegriffen und durch Schläge sowie einen Messerstich verletzt worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der gegen 0.50 Uhr alarmierten Polizeibeamten hatte sich das spätere Opfer zu einem Verwandtenbesuch in der Bahnhofstraße aufgehalten. Als der Mann eigenen Angaben zufolge für den Heimweg das Mehrfamilienhaus verließ, wurde er unvermittelt auf dem Gehweg von zahlreichen und ihm unbekannten Männern attackiert.

Es soll sich dabei um rund 15 Personen gehandelt haben, die teilweise mit einem Hammer und einem Messer bewaffnet gewesen seien. Nach dem Angriff sei die Gruppe bergauf in Richtung des Kreisels mit dem Niederwall geflüchtet.

Der von einer Stichverletzung sowie von Schlägen gezeichnete 39-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Dies verließ der 39-Jährige noch im Laufe der Nacht wieder.

Diensthund entdeckt einen Schlagring

Eine genaue Beschreibung der Unbekannten konnten weder das Opfer noch dessen Verwandter den Einsatzkräften geben. Der Angehörige, dessen Aussagen auf Grund von Sprachbarrieren übersetzt werden mussten, gab an, dass es sich nach seiner Einschätzung um Personen ausländischer Herkunft gehandelt habe.

Durch einen eingesetzten Diensthund konnte im Umfeld in einem Gebüsch ein Schlagring aufgespürt werden. Zudem stellten die Beamten in Tatortnähe einen Gummihammer, ein Mobiltelefon sowie ein Fahrrad sicher. Eine Fahndung nach den Angreifern blieb in der Nacht ohne Ergebnis. Die Polizei bittet Zeugen, denen eine solch große Gruppe in der Innenstadt aufgefallen ist, sich unter Telefon 0571/88660 zu melden.