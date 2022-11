Lübbecke bekommt einen bienenfreundlichen Parkplatz

Einen Parkplatz umweltfreundlich gestalten, geht das? Der Kreis Minden-Lübbecke versucht es jedenfalls und baut derzeit die Außenanlagen an der Kreissporthalle um.

Der Parkplatz an der Kreissporthalle Lübbecke wird umgestaltet. An der Bundesstraßenkreuzung entsteht ein barrierefreier Zugang.

Wer derzeit an der Bundesstraßenkreuzung vorbeikommt, sieht die Bauarbeiten auf dem Parkplatz an der Ecke B65/B239. Dabei geht es um einen behindertengerechten Zugang zum Parkplatz. Auch neue LED-Leuchten werden aufgestellt. Aber das ist nicht alles. „Es handelt sich um die Aufwertung des Vorplatzes an der Südseite der Halle, die Herstellung einer barrierefreien Zugänglichkeit des Grundstückes inklusive taktilem Leitsystem sowie die Förderung der Artenvielfalt und der Biodiversität durch Neugestaltung der Vegetationsflächen“, sagt Kreissprecherin Sabine Ohnesorge.