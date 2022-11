Lübbecke: Besserer Brandschutz für Senioren

Foto:

Das Evangelische Alten- und Pflegeheim verfügt über eine lange Geschichte. Die Anfänge sind im Jahre 1897 im Siechen- und Pflegehaus Lübbecke zu finden. Am 1. August 1935 erfolgte die Eröffnung des Evangelischen Altenheims im Besitz der Evangelischen Kirchengemeinde Lübbecke.

Heute verfügt das Haus mitten in Lübbecke über vier Wohnbereiche mit 100 Plätzen in Einzel- und Doppelzimmern, davon mehrere mit eigenem Balkon. Durchschnittlich sechs Plätze stehen für die Kurzzeitpflege zur Verfügung. Das ganze Haus ist barrierefrei und wurde zuletzt 1996 umfangreich umgebaut. Menschen mit fortgeschrittener Demenz haben einen besonders geschützten Bereich mit entsprechend qualifiziertem Personal. Insgesamt arbeiten 90 Frauen und Männer in dem Heim.