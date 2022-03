Lübbecke: Betrüger stiehlt zwei Goldringe

Mit einem Trick hat ein bisher unbekannter Mann am Montag eine Seniorin im Lübbecker Ortsteil Gehlenbeck bestohlen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erbeutete er Goldschmuck.

Die Polizei warnt vor Betrügern. Sie bittet die Bürger dringend darum, keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen.

Der vermeintliche Betrüger klingelte gegen 14 Uhr an einem Mehrfamilienhaus bei seinem 76-jährigen Opfer und zeigte der Frau ohne zu sprechen und lediglich gestikulierend ein Schild vor, auf dem er zu verstehen gab, dass er Familienvater sei und an Hunger und Durst leide. Zudem, so die Textbotschaft des wortkargen Mannes, sei ein Familienangehöriger erkrankt.

Daraufhin bat die hilfsbereite Dame den Mann in ihr Esszimmer, um etwas Wasser und Lebensmittel aus der Küche zu holen. Diesen Moment nutzte der Unbekannte den Ermittlungen der Polizei zufolge, um zwei Goldringe an sich zu nehmen. Erst am Abend bemerkte die Frau den Diebstahl - der Unbekannte hatte das Haus längst wieder verlassen.

Der Täter konnte von der Geschädigten so beschrieben werden: 30 bis 40 Jahre alt, schwarze wellige Haare, blaue Jeanshose, braun-beige Jacke, ungepflegtes Erscheinungsbild. Hinweise zu der Tat werden unter Telefon 0571/88660 von der Polizei entgegen genommen.

Die Polizei mahnt wiederholt zur Vorsicht und warnt dringend davor, Unbekannten Zutritt in die Wohnobjekte zu gewähren und Auskünfte über die eigenen persönlichen Vermögens- oder Wohnverhältnisse zu geben. "Bitte lassen Sie Unbekannte niemals unbeaufsichtigt in Ihren Wohnräumen und übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände", so die Bitte der Beamten.