Lübbecke: Blut spenden in der Stadthalle

Lübbecke

Das Deutsche Rote Kreuz ruft in Lübbecke am Montag, 22. August, und am Dienstag, 23. August, jeweils von 16 bis 20 Uhr zur Blutspende in der Stadthalle an der Bohlenstraße 29 auf. Im Anschluss wird es lecker: Nach der Blutspende gibt es Bratwurst und Pommes.