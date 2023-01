Lübbecke: Böllerei  lässt Hunde Reißaus nehmen

Rund um Silvester werden alljährlich zahlreiche Hunde im Lübbecker Tierheim abgegeben, die wegen der Böller in Panik weggelaufen sind. Diese Hündin ist im Tierheim Lübbecke abgegeben worden. Sie ist eher ängstlich, scheint schon älter zu sein und trägt ein braunes Lederhalsband. Gefunden wurde sie am 1. Januar in Stemwede-Niedermehnen.

Foto: Tierheim Lübbecke