Lübbecke: Erlös von Leckereien geht an Erdbebenopfer

Mittwald Bildungs- und Integrationsverein; Lübbecke; Erdbebenhilfsaktion. Der Bildungs- und Integrationsverein Mittwald aus Lübbecke will den Erdbebenopfern in der Türkei helfen. Betül Doga, Merve Kaplan und Zümrüt Senglu verkaufen am Stand türkische Spezialitäten. Der Erlös geht an die Hilfsorganisation Time To Help.

Am Donnerstag und Freitag haben viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Vereins die leckeren türkischen Spezialitäten jeweils zwischen 11.30 Uhr und 18 Uhr an einem Stand auf dem Wappenplatz in der Lübbecker Innenstadt angeboten. „Die Einnahmen werden wir in vollem Umfang an die Hilfsorganisation 'Time To Help' spenden“, sagt Cihan Kaplan vom Vorstand des Vereins Mittwald. „Am Samstag, 4. März, sind wir noch einmal zur selben Zeit dort mit unserem Stand“, sagt sie und sie freut sich, mitteilen zu können: „Zusätzlich haben wir gerade die Zusage bekommen, dass wir an diesem Samstag auch im Lübbecker Kaufland einen Stand aufbauen dürfen.“