Lübbecke: Gaspreis steigt, Unsicherheit bleibt

Lübbecke

Sind die Gaspreise der Stadtwerke Lübbecke noch so günstig wie ihr Ruf? Eine Übersicht über die Tarife der regionalen Anbieter, die das WESTFALEN-BLATT am Donnerstag in seinem Wirtschaftsteil präsentiert hat, weist Gas aus Lübbecke als am zweitteuersten in OWL aus. Geschäftsführer Markus Hannig betont dennoch: „Die Stadtwerke Lübbecke sind ein günstiger Anbieter.“

Von Friederike Niemeyer