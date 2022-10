Lübbecke: Im Kreißsaal haben die Hebammen das Sagen

Foto:

In Skandinavien gibt es das Modell des Hebammengeleiteten Kreißsaals bereits seit Jahrzehnten – und es hat sich bewährt. In Deutschland hat Bremerhaven 2003 den Anfang gemacht. In Nordrhein-Westfalen, dem Bundesland mit den meisten Hebammenkreißsälen, gab es bisher neun. Im Krankenhaus Bad Oeynhausen gibt es das Angebot bereits seit 2018. Bis Ende des Jahres wird es in NRW 29 Hebammenkreißsäle geben, die von der Landesregierung gefördert werden.



International, aber auch in Deutschland gibt es bereits viele gute Erfahrungen damit. Es zeigt sich, dass eine Geburt im Hebammenkreißsaal sicher ist - Mutter und Kind geht es während und nach der Geburt gut. Die Kaiserschnittrate ist niedriger, auch der Einsatz von Schmerzmitteln, es werden weniger Dammschnitte gemacht, und es zeigt sich eine größere Zufriedenheit bei den Gebärenden, aber auch bei den betreuenden Hebammen. Etwa 10 bis 20 Prozent der Geburten können hebammengeleitet stattfinden. Risikogeburten kommen dafür nicht infrage, diese werden immer ärztlich mitbetreut.