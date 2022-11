Lübbecke im weihnachtlichen Lichterglanz

Weihnachtliche Gaumenfreuden von gebrannten Mandeln. Waffeln und Crêpes bis zu gebratenen Champignons, Backschinken, Backfisch und der klassischen Bratwurst sowie heiße Getränke von Glüh- und Beerenwein über Eierpunsch und Glögg bis zur beliebten Feuerzangenbowle laden zum gemütlichen Verweilen ein und runden einen erlebnisreichen Besuch in der Lübbecker Innenstadt ab.

Zum Weihnachtsmarkt laden die Geschäfte in der Innenstadt am Freitag und Samstag jeweils zum entspannten Shopping bis 19 Uhr ein, am verkaufsoffenen Sonntag, 4. Dezember, hat der Handel von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Täglich gibt es die traditionellen Adventskalender-Lesungen und ein stimmungsvolles Musikprogramm.

Am Freitagabend gibt der Verein Lübbecke Marketing die Bühne am Wappenplatz frei für Monja und Band. Den Samstagabend auf dem Wappenplatz gestalten in diesem Jahr Pit Witt & Friends mit alten und aktuellen Hits der Pop- und Rockszene. An Meyers Skihütte in der Bäckerstraße sorgt an beiden Abenden DJ Goscha für ein „winterliches Musikvergnügen“.

Am Sonntag, 4. Dezember, um 12 Uhr laden das WESTFALEN-BLATT und Lübbecke Marketing alle Besucher zum großen offenen Weihnachtssingen mit Heinz-Hermann Grube auf dem Wappenplatz ein. Anschließend begrüßen die Veranstalter um 14.30 Uhr das Organisationsteam des zehnten Girls Snow Cups vom TuS Gehlenbeck auf der Bühne. Dann wird die Turnierauslosung für die inoffizielle deutsche Fußball-Hallenmeisterschaft der U15-Juniorinnen vorgenommen, die am 28. und 29. Januar 2023 in der Kreissporthalle Lübbecke stattfinden wird.

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten des Lübbecker Weihnachtsmarktes sind: Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 15 bis 20 Uhr, Samstag, 11 bis 20 Uhr, und Sonntag, 12 bis 20 Uhr.

Musikprogramm

Bühne am Wappenplatz/Lange Straße

Mittwoch, 30. November, 17.30 Uhr: Tubatrokl (Oldtime-Jazz), 18.30 Uhr: Volkschor Gehlenbeck

Donnerstag, 1. Dezember, 16.30 Uhr: Adventskalender-Lesung, 17 Uhr: Werkstattkapelle der Lebenshilfe Lübbecke, 18.30 Uhr: Schützen-Musik-Corps Lübbecke

Freitag, 2. Dezember, 16.30 Uhr: Adventskalender-Lesung, 17 Uhr: Posaunenchöre Lübbecke-Blasheim, 18 Uhr: Blow Band der Musikschule Pro Musica, 19 Uhr: Monja & Band

Samstag, 3. Dezember, 15 Uhr: Shantychor vom Singkreis Ahlsen-Reineberg, 16.30 Uhr: Adventskalender-Lesung, 17 Uhr: Pro Musica Brass, 19 Uhr: Pit Witt & Friends – Auf das, was da noch kommt! (Pro Musica)

Sonntag, 4. Dezember, 12 Uhr: „Sing mit uns!“ …. zur Weihnachtszeit, 14.30 Uhr: Auslosung Girl`s Snow Cup 2023, 15.30 Uhr: Saxofonquartett der Musikschule Pro Musica, 16.30 Uhr: Adventskalender-Lesung, 18 Uhr: Kantorei an St. Andreas

Meyer’s Skihütte/Bäckerstraße

2. Dezember, ab 18 Uhr: Winterliches Musikvergnügen mit DJ Goscha

3. Dezember, ab 17 Uhr: Winterliches Musikvergnügen mit DJ Goscha