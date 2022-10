Lübbecke: Krimiabend mit Bestseller-Autorin

Buchhändler Andreas Oelschläger hat für diese besondere Woche Bestseller-Autorin Elisabeth Herrmann eingeladen. Am Mittwoch, 2. November, darf sich das Publikum auf einen besonderen Krimiabend freuen - viele haben eine solche Möglichkeit seit langer Zeit vermisst.

Elisabeth Herrmann liest dann aus ihrem neuen Krimi „Düsterwald“. Es ist bereits der siebte Fall um den Berliner Anwalt Joachim Vernau.

Worum geht es? Joachim Vernau macht Ferien in der Uckermark und hat sich im Bootshaus einer wunderbaren Villa einquartiert. Sie gehört dem ebenso charismatischen wie zweifelhaften Philosophieprofessor Christian Steinhoff, der sich dort als Anführer einer neuen Freiheitsbewegung feiern lässt. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Vernau entdeckt die Leiche Steinhoffs am Ufer des Sees, und wenig später wird im Dorf eine Einheimische ermordet. Vernau beginnt zu recherchieren und kommt einem alten Geheimnis auf die Spur, das in Steinhoffs Vergangenheit verborgen liegt. Allerdings leben Mitwisser von Steinhoffs Machenschaften gefährlich … .

Fast alle ihre Bücher wurden oder werden verfilmt

Fast alle Bücher der 1959 geborenen Autorin wurden oder werden derzeit verfilmt: die Reihe um Joachim Vernau derzeit zum Beispiel sehr erfolgreich vom ZDF mit Jan Josef Liefers. Elisabeth Herrmann erhielt den Radio-Bremen-Krimipreis und den Deutschen Krimipreis.

Für die Autorin ist es der zweite Besuch in Lübbecke, bereits im Jahr 2016 zu den Lübbecker Krimitagen begeisterte sie ihr Publikum in den Räumen des Moorhus. „Ich war damals ganz fasziniert von der Stimme der Autorin, es war Kopfkino pur!“ erinnert sich der Inhaber der Bücherstube. „Umso mehr freue ich mich auf ein Wiedersehen in unserem Jubiläumsjahr.“

Die Lesung findet in der Buchhandlung statt und beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Bei einem Glas Sekt können die Gäste in Ruhe einen Blick auf die bunte Vielfalt der Buchneuheiten des Herbstes werfen und werden vielleicht bei der Advents- und Weihnachtspräsentation fündig. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. Gerne nimmt das Team der Bücherstube Reservierungen unter Telefon 05741/8584 entgegen.

Mechtild Borrmann kommt am 16. November

Die letzte Veranstaltung der Bücherstube im Jahr 2022 findet am Mittwoch, 16. November, statt. Dann wird Mechtild Borrmann auf der Bühne des Schäppchen ihren gerade erschienenen Roman „Feldpost“ präsentieren.