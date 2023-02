Lübbecke: Meisterschlagzeuger spielt im Jazzclub

Das "Torsten Zwingenberger 4tet" tritt am Samstag, 4. März, auf Einladung des heimischen Jazzclubs in Lübbecke auf. Beginn ist um 20 Uhr im Gewölbekeller an der Ostertorstraße 7.

„Torsten Zwingenberger 4tet“ kommt am 4. März in den Gewölbekeller

Das „Torsten Zwingenberger 4tet“ tritt am 4. März in Lübbecke auf. Mit dabei: Saxofonist Patrick Braun, Pianist Kenneth Berkel, Schlagzeuger Torsten Zwingenberger und Bassist Carmelo Leotta.

Hinter dem Bandnamen verbirgt sich ein Quartett, zu dem sich vier exquisite Berliner Jazzmusiker zusammengefunden haben. Torsten Zwingenberger, Meister am Schlagzeug, ist sowohl im Jazz als auch im Swing zuhause. Bekannt geworden ist er außerdem als Blues- und Boogie-Woogie-Begleiter.

Die Prämisse „It must schwing“ des vor den Nazis nach New York geflohenen deutschen Gründers des berühmten Jazzplattenlabels Blue Note, Alfred Lion, ist auch das Motto der Band. Gespielt werden moderner Swing, Hardbop, Cooljazz oder auch mal brasilianische Klänge und funkiger Souljazz in einer Mischung aus Titeln des American Songbook und Eigenkompositionen der Bandmusiker.

Patrick Braun studierte Saxophon in Berlin an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ und ist seitdem in vielen verschiedenen Formationen tätig.

Pianist Kenneth Berkel begann im Alter von sechs Jahren mit dem Klavierspiel. Nach einer zunächst klassischen Ausbildung begeisterte er sich bereits mit zehn Jahren für den Jazz und lernte die Grundlagen der Improvisation kennen. Seit Oktober 2015 studiert Kenneth Berkel am renommierten Berliner Jazz Institut bei Professor Wolfgang Köhler und Tino Derado.

Bassist Carmelo Leotta ist seit 1999 professioneller Musiker. Er debütierte mit dem elektronischen Bass in einigen Bluesbands, mit denen er auf den bekanntesten Bluesfestivals Italiens spielte. Zeitgleich widmet er sich immer mehr dem Kontrabass, durch dessen Spiel er sein Verständnis der Sprache des Jazz immer weiter vertieft.

Mehr als hundert Konzerte im Jahr

Der in Berlin lebende Schlagzeuger Torsten Zwingenberger zählt zu den umtriebigsten Persönlichkeiten der deutschen Jazzszene. Mehr als hundert Konzerte im Jahr, internationale Tourneen und zahlreiche Projekte als Bandleader sowie als Sideman stehen auf seiner Agenda. Darüber hinaus hat er mit „Drumming 5.1“ eine aufsehenerregende Schlagzeugtechnik entwickelt, für die er das klassische Drumset um vielfältige Perkussionsinstrumente erweitert und mit innovativen Schlagtechniken bespielt.

Wie variabel die Klangkörper für unterschiedliche musikalische Atmosphären eingesetzt werden können, zeigt Torsten Zwingenberger am liebsten live und in direkten Kontakt zum Publikum.

Kartenreservierungen sind möglich per Mail an [email protected]