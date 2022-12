Lübbecke möchte eigenen Pumptrack haben

Lübbecke

In Rahden ist der sogenannte Pumptrack ein großer Erfolg. Aus der ganzen Umgebung kommen Freizeitsportler zu diesem Parcours am Schulzentrum, um mit dem Rad, mit Skateboard oder Rollerskates die Asphalt-Wellen zu meistern. Auch in Lübbecke wird der Bau eines solches Kurses verfolgt.

Von Friederike Niemeyer