Lübbecke: Offene Türen am Wittekind-Gymnasium

Das Lübbecker Wittekind-Gymnasium lädt am Samstag, 26. November, von 9 bis 12.30 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An diesem Tag haben Viertklässler und ihre Eltern die Möglichkeit, das Schulleben in seiner ganzen Vielfalt zu erleben.

Kinder aus den 5. Klassen des Wittekind-Gymnasiums in Lübbecke freuen sich auf neue Mitschülerinnen und Mitschüler. Der Tag der offenen Tür ist am Samstag, 26. November, von 9 bis 12.30 Uhr.

Das Schulorchester begrüßt die Gäste um 9 Uhr im Pädagogischen Zentrum (PZ). Unter dem Motto „Schule ist bunt - Lernen ist spannend!“ erwartet die Besucher ein abwechslungsreicher Rundgang. Zahlreiche Lehrkräfte begleiten die Besucher bei Schultouren in kleinen Gruppen durch viele verschiedene fachliche Angebote und stehen beratend zur Seite.

So bekommen Eltern und Kinder die Möglichkeit zur umfassenden Information über das breitgefächerte Unterrichtsangebot. Die Viertklässler können an zahlreichen Mitmachstationen das Angebot der Schule zum Beispiel in den Bereichen Englisch bilingual, Biologie, MINT, Kunst und Sport kennenlernen und andere „coole“ Aktivitäten aus den Arbeitsgemeinschaften der Schule entdecken. In den zukünftigen Klassenräumen der kleinen Besucher können Fragen im persönlichen Gespräch geklärt werden.

Als Europaschule lädt das Wittekind-Gymnasium die jungen Gäste und ihre Eltern in das Sprachencafé im Lichthof der Schule ein. Unter dem Motto „Schule ist bunt – Lernen ist spannend “ werden alle Fremdsprachen des Gymnasiums vorgestellt und Leckereien aus verschiedenen europäischen Ländern angeboten. Und auch der offene Ganztag, der von der „Parität für Kinder“ getragen wird, erläutert das Ganztagsangebot.

Das Pädagogische Zentrum steht ganz im Zeichen der Information und Beratung. In einer Ausstellung werden hier zum Beispiel die zahlreichen internationalen Projekte und die Förderkonzepte „Lernzeit“ und „Schüler helfen Schülern“ des Wittekind-Gymnasiums präsentiert.

Zahlreiche Arbeitsgemeinschaften freuen sich auf Fragen der Besucher. Hier nur einige Beispiele: Die Theater-AG begrüßt die kleinen Gäste in ihren schönsten Kostümen. Die Schülervertretung stellt ihre Arbeit vor und die Sporthelfer berichten von ihrem Einsatz im Fachbereich Sport.

In der Cafeteria verwöhnen Schülerinnen und Schüler der Oberstufe die Gäste mit Kaffee und Kuchen und haben auch weitere Leckereien zu bieten.

Die Schule bietet darüber hinaus interessierten Kindern die Möglichkeit, an einem Schnuppernachmittag teilzunehmen. Er findet am Mittwoch, 7. Dezember, von 15 bis 17 Uhr im Wittekind-Gymnasium (Treffpunkt: Pädagogisches Zentrum) statt. Anmeldungen hierfür werden ebenfalls am Tag der offenen Tür entgegen genommen, können aber auch noch später telefonisch (05741/276600) oder per Mail an [email protected] erfolgen.