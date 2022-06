Lübbecke: Protest aus Politik und Verwaltung

Die Stadt Lübbecke kritisiert das Verfahren zur Grundstücksauswahl für ein neues zentral gelegenes Krankenhaus Lübbecker Land. Noch am Montag soll eine Stellungnahme an die Landrätin und die Politik gesendet werden.

Die Lübbecker Stadtverwaltung überprüft derzeit das Auswahlverfahren zu den Krankenhaus-Grundstücken, die Lübbecker Politik kritisiert darüber hinaus das Finanzierungskonzept und den Zeitdruck. Am Donnerstag soll entschieden werden.

Parallel dazu positionieren sich die Lübbecker Ratsfraktionen mehrheitlich gegen die am Donnerstag, 23. Juni, im Kreistag zu fällenden Beschlüsse: In einer Erklärung fordern sie einen „kompletten Neustart“ des Prozesses und personelle Konsequenzen „sowohl in der Führung der MKK als auch bei der Auswahl der Berater“ und rufen die Lübbecker Kreistagsmitglieder auf, das Beschlusspaket abzulehnen.