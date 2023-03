Lübbecke: Schnuppertag in der Musikschule

Es ist wieder Schnuppertag in der Musikschule Pro Musica Lübbecke. Los geht es am Samstag, 18. März, um 12 Uhr im Bürgerhaus/Altes Amtsgericht.

Einfach mal ein Instrument ausprobieren: Der neue Gitarrenlehrer Klaus Walder zeigt das den „Schnupperkindern“ Lia Büttner, Jule Wöhling und Lars Julian Stock in den Räumen der Musikschule.

Alle Interessierten haben die Möglichkeit, eine große Auswahl der zur Verfügung stehenden Musikinstrumente kennen zu lernen. Der Vormittag beginnt mit Vorführungen verschiedener Musikschulensembles. Danach stehen die Lehrkräfte bis 14 Uhr bereit, um ihre Instrumente vorzustellen und Hilfestellungen beim Ausprobieren zu geben. In einigen Unterrichtsräumen kann den Lehrkräften beim Unterrichten über die Schulter geschaut werden.

„Vor allem Kinder, die einen Elementarkurs an der Musikschule belegen und bald mit dem Instrumentalunterricht beginnen möchten, sollten sich diesen interessanten Vormittag nicht entgehen lassen“, betont Leiter Martin Obermeier.

Drei neue Lehrkräfte stellen sich vor

An diesem Schnuppervormitag stellen sich auch drei neue Lehrkräfte vor, mit denen Pro Musica sein Team verstärkt hat. Carolin Stuke heißt die neue Lehrkraft für Querflöte. Die Herforderin studierte an der Fachhochschule Osnabrück sowie der Hochschule für Künste Bremen. Sie ist unter anderem an der Kreismusikschule Diepholz und künstlerisch im Orchester „opus 7“ tätig.

Klaus Walder unterstützt fortan den Gitarrenbereich. Der gebürtige Bayreuther hat am Konservatorium Nürnberg studiert und wird in Lübbecke vor allem den Bereich der klassischen Gitarre sowie Gitarrenensembles abdecken. Er ist langjähriger Mitarbeiter an der städtischen Musikschule Bad Oeynhausen.

Neu in der Musikschule Pro Musica in Lübbecke ist Dieter Andreas Pabst,. Er spielt Blockflöte. Foto:

Dieter Andreas Pabst, gebürtiger Brasilianer, hat das Fach Blockflöte übernommen. Er hat sein Studium an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford absolviert und ist unter anderem als Kirchenmusiker in Herford-Elverdissen tätig.

Nähere Informationen zu allen Unterrichtsangeboten sind der Homepage von Pro Musica zu entnehmen (www.pro-musica-lk.de) oder im Büro der Musikschule im Bürgerhaus/Altes Amtsgericht in der Gerichtsstr.5 erhältlich (Telefon 05741/90128, E-Mail [email protected]).

Carolin Stuke ist die neue Lehrkraft für Querflöte an der Musikschule Pro Musica. Foto:

Julia Esau fährt zum Landeswettbewerb

Die Musikschule kann zudem von einer erfolgreichen Teilnahme beim 60. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ berichten. Es gab einen 2. Preis in der „Solowertung Klavier“ (Corina Rott, Lehrkraft Erik Salvesen) und einen 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb in der „Kammermusikwertung Streicher“ (Julia Esau, Lehrkraft Katrin Langewellpott).