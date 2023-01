Ein Schockanruf bei der Tafel Lübbecker Land hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. In der Ausgabestelle in Lübbecke sollte eine Bombe deponiert worden sein.

Nach einer Bombendrohung gegen die Tafelausgabestelle an der Bohlenstraße in Lübbecke ist die Polizei mit zahlreichen Streifenwagen vor Ort gewesen.

Der Anruf ging nach Angaben der Polizei Minden-Lübbecke am späten Donnerstagvormittag in der Zentrale der Tafel in Espelkamp ein. Ein anonymer Anrufer drohte der Mitarbeiterin am Telefon mit der Explosion einer Bombe in der Ausgabestelle in Lübbecke. Dort im Umwelthof an der Bohlenstraße (B65) werden immer donnerstags von 9 bis 11.30 Uhr Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben. Anschließend legte der Anrufer auf.

Die unverzüglich alarmierte Polizei zog eine Vielzahl von Streifenwagen an der Bohlenstraße in Lübbecke zusammen. Der Gefahrenbereich um den Umwelthof an der stark befahrenen Bundesstraße wurde abgesperrt und das Gebäude evakuiert. Die Beamten durchsuchten das Gebäude, konnten aber keinen Sprengkörper finden. Die Bewohner des Hauses und die Mitarbeiter konnten das Objekt schließlich wieder betreten. Die Kriminalpolizei hat noch am Nachmittag ihre Ermittlungen aufgenommen, um den Drohanrufe ausfindig zu machen.

Erhebliche Straftat

Es sei vollkommen richtig gewesen, dass die Tafel nach diesem Anruf die Polizei eingeschaltet habe, sagte Polizeisprecher Thomas Bensch. Die Polizei habe diese Drohung ebenfalls ernst genommen, schätzte nach der Durchsuchung vor Ort die Lage aber als geklärt ein. „Das ist kein Kavaliersdelikt“, sagte Bensch weiter. „Wir werden alle polizeilichen Ermittlungsmöglichkeiten einsetzen, um den Anrufer zu ermitteln. Er hat mit einer erheblichen Strafe zu rechnen.“ Wird der Straftatbestand der „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“ nachgewiesen, droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.