Lübbecke: Schülerin auf Fußgängerüberweg angefahren

Lübbecke

Beim Überqueren des Fußgängerüberweges in Höhe der Bushaltestelle der Pestalozzischule in Lübbecke hat ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwochnachmittag eine Schülerin angefahren. Ohne sich um das Mädchen zu kümmern, fuhr der Mann weiter.