Lübbecke: Staffelübergabe bei der GBSL

Nils-Peter Petersen (48) übernimmt zum 1. Oktober die Führung des Lübbecker Wohnungsunternehmens von Ralf W. Borcherding, der seit April für sechs Monate als Interims-Geschäftsführer und -Vorstand erfolgreich tätig war. Borcherding führte die Firma in dieser Zeit gemeinsam mit Andreas Krauß, der auch weiterhin für die GBSL tätig sein wird.

Mit Nils-Peter Petersen tritt ein erfahrener Manager der Immobilienwirtschaft in die GBSL ein. Er war zuletzt als Mitglied der Geschäftsführung der Alba Facility Solutions GmbH in Berlin tätig. In der genossenschaftlich organisierten GBSL Bau- und Siedlungsgenossenschaft Lübbecke eG und der GBSL Betreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH arbeiten 20 qualifizierte Beschäftigte in den Kerngeschäftsfeldern Vermietung, Wohnungseigentumsverwaltung sowie Miethaus- und Sondereigentumsverwaltung.

3000 Wohneinheiten

Insgesamt werden vorwiegend im Lübbecker Land Mieter und Eigentümer in rund 3000 Wohneinheiten betreut. Gleichzeitig wird aber auch in neue Projekte investiert, wie etwa in das „Dorf im Dorf“ in Nettelstedt. Dieses Projekt, bei dem nachbarschaftliches und generationenübergreifendes Wohnen in Kombination mit professioneller Pflegeunterstützung das innovative Konzept bilden, wurde 2022 weiter vorangetrieben. Geplant ist der Baubeginn noch in diesem Jahr.

Im Rahmen der Übergabe äußerte Ralf W. Borcherding: „Ich habe im April ein gut aufgestelltes Unternehmen mit erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgefunden und freue mich, die Führung an einen kompetenten Nachfolger zu übergeben.“ Der Aufsichtsratsvorsitzende der GBSL, Bürgermeister Frank Haberbosch, dankte Ralf W. Borcherding im Namen des Aufsichtsrats für die erfolgreiche Arbeit und wünschte Nils-Peter Petersen alles Gute für seinen Start in der GBSL und eine glückliche Hand für die zu treffenden Entscheidungen.