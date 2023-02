Lübbecke: Veranstaltungsreihe mit Bestsellerautoren

Die Vorfreude auf das Frühjahr wächst. Das gilt auch im mehrfachen Sinne für die Bücherstube in der Lübbecker Innenstadt. Während die letzten Umbaumaßnahmen erfolgen, laufen die Vorbereitungen auf die erste große Veranstaltungsreihe ohne Coronabeschränkungen auf Hochtouren.

"Frühlingserwachen" ist vom 8. März bis 24. Mai in der Bücherstube zu erleben

Buchhändler Andreas Oelschläger (Foto) und sein Team laden zur Veranstaltungsreihe "Frühlingserwachen" in die Bücherstube Lübbecke ein. Zahlreiche bekannte Autorinnen und Autoren haben ihr Kommen zugesagt.

Das Motto „Frühlingserwachen“ spiegelt sich in der bunten Mischung der Autorinnen und Autoren wider, die in den kommenden Wochen ihre jeweiligen Neuerscheinungen präsentieren werden. Sie alle können auf vorangegangene Bestsellerplatzierungen blicken und hoffen, auch mit ihren aktuellen Romanen eine breite Leserschaft begeistern zu können.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 8. März, Autor Janne Mommsen. Er stellt sich und seinen Roman „Inselhochzeit im kleinen Friesencafé“, den dritten aus der Reihe, vor. Das vermutlich überwiegend weibliche Publikum darf an diesem Datum den Internationalen Frauentag in der Bücherstube ausklingen lassen.

Ganz anders wird es am Dienstag, 14. März, sein, wenn der gebürtige Rahdener (Ortsteil Sielhorst) Andreas Brandhorst die Zuhörerinnen und Zuhörer in seinen Bann ziehen möchte. Sein Klima-Thriller „Oxygen - Welt ohne Sauerstoff“ verspricht furchterregende Spannung und Information zugleich. Neben zahlreichen Science-Fiction-Romanen und Übersetzungen aus der Scheibenwelt von Terry Pratchett verarbeitet er wissenschaftliche Themen zu packenden Thrillern.

Die Autorin Felicitas Fuchs stellt am 24. März den zweiten Teil ihrer Mütter-Trilogie unter dem Titel "Hanne - die Leute gucken schon" in Lübbecke vor. Foto: Gabriela Peschke

Am Freitag, 24. März, gibt es ein Wiedersehen mit Felicitas Fuchs. Hinter diesem Pseudonym verbirgt sich die Bestsellerautorin Carla Berling, die im Lübbecker Land und weit darüber hinaus eine stetig wachsende Fangemeinde mit ihren Romanen und Lesungen begeistert. Sie stellt an diesem Abend den zweiten Teil ihrer Mütter-Trilogie vor. Unter dem Titel „Hanne - die Leute gucken schon“ verarbeitet sie ihre Familiengeschichte zu einem unterhaltsamen Roman.

Fast einen Monat später, am Sonntag, 23. April, feiert die Buchbranche den „Welttag des Buches“. Buchhändler Andreas Oelschläger und sein Team laden an diesem besonderen Feiertag für das Lesen, für Bücher und die Rechte der Autoren, zu einem ostfriesischen Krimiabend ein. Das Autorinnenduo Franke und Kuhnert liest aus „Tote Lämmer lügen nicht“, dem 10. Band ihrer Ostfriesen-Krimi-Reihe um Postbote Henner, Dorfpolizist Rudi und Hobbydetektivin Rosa. Das Publikum bekommt als Zugabe auch einige Passagen aus dem ebenfalls aktuellen Krimi „Der Fall Kaltwasser – Frisch ermittelt“ zu Gehör. Spannende Unterhaltung, gepaart mit ostfriesischem Humor…

Meike Werkmeister (links) las im vergangenen Jahr in Lübbecke aus ihrem Roman „Das Glück riecht nach Sommer“. Musikalisch wurde sie begleitet von Julia Kautz und Daniel Kalbarczyk. Am 24. Mai ist sie wieder zu Gast. Foto: Michael Biesewinkel

Zum großen Finale der Reihe „Frühlingserwachen“ lädt die Bücherstube am Mittwoch, 24. Mai, in den alten Kinosaal des Schäppchens ein. Auf der Bühne präsentiert Bestsellerautorin Meike Werkmeister ihren aktuellen Sommerroman „Am Horizont wartet die Sonne“. Sie wird bei dieser Lesung von ihrer Freundin Julia Kautz begleitet, die mit ihren Songs für eine ganz besondere Atmosphäre sorgt.

Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen hat bereits begonnen. Weitere Informationen und natürlich die Tickets gibt es in der Bücherstube Lübbecke, Telefon 05741/8584 oder E-Mail [email protected]