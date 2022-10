Lübbecke wird wieder zur Schlemmer-Hochburg

44. Wurstmarkt an diesem Samstag und Sonntag

Lübbecke

Die wohl leckerste Seite des Herbstes in Lübbecke: Beim Wurstmarkt am 29. und 30. Oktober präsentieren sich wieder zahlreiche Anbieter mit ihren Ständen in der Innenstadt. Dann ist Schlemmen und Genießen angesagt.

Von Friederike Niemeyer