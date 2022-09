"Lübbecke zeigt Gesicht" will Menschen in Not konkret helfen

Das Bündnis "Lübbecke zeigt Gesicht" möchte angesichts der großen Sorgen, die sich die Menschen derzeit wegen der hohen Energiepreise und des Krieges machen, nicht tatenlos zusehen. Mit zwei Aktionen gehen die Ehrenamtlichen deshalb jetzt an die Öffentlichkeit und versprechen auch ganz direkte Hilfe.

Ehrenamtliche suchen am 8. Oktober das Gespräch und sammelt Energiegeld

Schon im Juni 2021 hat das Bündnis "Lübbecke zeigt Gesicht" in der Innenstadt unter dem Motto "Lübbecke hört zu" bereit gstanden. Am 8. Oktober wollen die Ehrenamtlichen wieder mit den Menschen ins Gespräch kommen: (von links) Marie-Luise Bernotat, Dirk Raddy, Margret Döschner, Michael Hafner, Irmgard Schmidt und Eberhard Helling.

"Wir wollen nicht den Querdenkern und sogenannten Spaziergängern das Feld überlassen", sagt die Mitbegründerin des Bündnisses, Irmgard Schmidt. Die großen Unsicherheiten und abzusehenden wirtschaftlichen Nöte durch die sprunghaft steigenden Energiepreise könnten von extremen Kräften instrumentalisiert werden, so ihre Befürchtung. "Lübbecke zeigt Gesicht" will lieber konstruktiv damit umgehen und veranstaltet am Samstag, 8. Oktober, einen Aktionstag.