Lübbecker Arzt mit höchstem Lob bedacht

Lübbecke/Minden

Er ist Arzt und hat sein Leben in den Dienst der Menschen gestellt. Dass er dabei über das normale Engagement hinausgegangen ist, hat ihm jetzt eine besondere Auszeichnung beschert. In einer Feierstunde ist Prof. Dr. Michael Poll (81) aus Lübbecke am Donnerstag mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden.

Von Kai Wessel