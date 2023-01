Lübbecker Böller-Bastler zu Bewährungsstrafe verurteilt

Jonas B. (Name von der Redaktion geändert) musste sich am Donnerstag dafür verantworten, im Frühjahr 2022 „explosionsgefährliche Stoffe“ gekauft und daraus Feuerwerkskörper gebastelt und mit sich geführt zu haben. Die Staatsanwaltschaft legte dem gelernten Zerspanungsmechachniker, der zum Tatzeitpunkt noch bei seinen Eltern lebte, zur Last, zwischen Januar und Mai 2022 vier verschiedene chemische Substanzen im Internet gekauft zu haben. Er habe daraus dann Knallkörper gebastelt, ohne in Besitz einer entsprechenden Erlaubnis zu sein. Im Mai sei er dann von Polizisten in der Lübbecker Gerichtsstraße angetroffen worden: mit einem Feuerwerkskörper aus zwölf Gramm explosiver Substanzen im Rucksack.

