Lübbecker Church House für Flüchtlinge bereit - eigentlich

Lübbecke

Waren es im Frühjahr noch 200 Ukrainer, die in Lübbecke vor dem Krieg in ihrer Heimat Zuflucht suchten, so sind es aktuell 320. Acht wurden allein am Mittwoch erwartet. Die Stadt ist folglich permanent auf der Suche nach Wohnungen für Migranten. Die Öffnung des Church Houses für ihre Unterbringung wird immer wahrscheinlicher.

Von Friederike Niemeyer