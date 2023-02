Lübbecker Freiwillige pflanzen einen Hektar Wald

Denn das Geld für die Aufforstung kam am Verkaufsstand der „Freunde der Feuerzangenbowle“ zusammen, die einen Tag vor Silvester in der Lübbecker Innenstadt Feuerzangenbowle, Bratwurst und einiges mehr verkauften. Am Stand war auch Revierförster Jürgen Rolfs, der sich dort nach eigenem Bekunden „unheimlich wohlgefühlt“ hat. Einige interessierte Besucher des Bowlestandes kamen auf ihn zu und hatten viele Fragen zur momentanen Situation des Waldes und erklärten sich schon dort bereit, bei der Pflanzaktion auf dem Wiehen zu helfen.



Um eine geeignete Fläche auszuwählen, wendeten sich die „Freunde der Feuerzangenbowle“ an die Kirchengemeinde, die bereits ein Jahr zuvor eine solche Pflanzaktion durchgeführt hatte, seinerzeit noch auf der Südseite des Wiehengebirges am Hilgenstuhl. Auf die Anfrage hin organisierte die Kirchengemeinde auch die jetzige Pflanzaktion.

Bei leichtem Regen trafen sich Samstag vormittags rund 60 bis 70 Freiwillige, ausgestattet mit Spaten und Fäustel am Parkplatz „Königsmühle“, um dann von dort aus die Schützenstraße hoch ins Wiehengebirge zu gehen. Jürgen Rolfs war „mehr als überrascht“ und sehr zufrieden damit, wie viele freiwillige Helfer bei dem nassen, regnerischen Wetter gekommen waren.

Kurze Einweisung und dann los

Im Wald angekommen, erklärte Rolfs mit einer kleinen Einweisung, wie gepflanzt werden muss. Die Aufgabe bestand darin, für jeden Setzling ein etwa 20 Zentimeter tiefes Loch auszuheben, sodass die Wurzeln ausreichend Platz finden. Erde aufschütten, antreten und nächster Spatenstich. Aufgeteilt in kleine Teams wurde auf diese Weise eine ein Hektar große Fläche bepflanzt. Der Revierförster hat die Setzlinge und den sogenannten Pflanzschutz gegen Wildfraß für die Aktion besorgt.

Gepflanzt wurden vor allem Eichen, da die bepflanzte Fläche einen Eichenwaldcharakter haben soll. Neben den Eichen kamen aber auch Setzlinge von Linden, Kirschen, Esskastanien, Robinien und Zitterpappeln zum Einsatz. Über 800 Setzlinge wurde an dem Tag innerhalb weniger Stunden in den Waldboden gebracht. Jeder Setzling bekam dann noch einen Pflanzschutz aus Holz um sich, um vor den Wald- und Wildtieren geschützt zu sein.

Ein Hektar von 1000 Hektar geschafft

„Von der Aktion vor einem Jahr am Hilgenstuhl haben dank Pflanzschutz etwa 85 Prozent der Setzlinge überlebt und gedeihen prächtig“, sagte Jürgen Rolfs. Insgesamt habe man an diesem Tag etwa einen Hektar bepflanzt. „Von Lübbecke bis Preußisch Oldendorf ständen aber etwa 1000 Hektar zur Verfügung, bei denen eine Wiederaufforstung notwendig wäre“, fügte der Revierförster hinzu.

Jürgen Rolfs und Eberhard Helling, Pfarrer der Kirchengemeinde Lübbecke, dankten allen Freiwilligen für den tatkräftigen Einsatz. „Die finanzielle Hilfe von den Freunden der Feuerzangenbowle sowie allen Gästen und Gönnern der Aktion im Dezember ist das Eine“, sagte der Förster. „Aber heute haben wir gemeinsam auch sichtbar dazu beitragen, dass der Wald zurückgewinnt, was er in den vergangenen Jahren verloren hat, indem wir Bäume für die Zukunft pflanzen, die noch Generationen nach uns wachsen sehen werden.“ Zum Abschluss der Aktion gab es dann noch für alle Helfer zum Dankeschön eine warme Mahlzeit im Andreas-Gemeindehaus.