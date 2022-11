Lübbecker Innenstadt-Edeka schließt

Nach 23 Jahren am Standort Bäckerstraße ist die Zukunft jetzt ungewiss

Lübbecke

Der Edeka-Markt an der Bäckerstraße in Lübbecke schließt nach 23 Jahren an diesem Samstag seine Pforten. Das hat Inhaber Stefan Hartmann jetzt bestätigt.

Von Friederike Niemeyer