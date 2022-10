Lübbecker Lions-Adventskalender erhältlich

Schon traditionell ist der in diesem Jahr wieder auf dem Lübbecker Wurstmarkt gestartete Adventskalender-Verkauf - diese Zeitung berichtete - eine der Weihnachtsaktivitäten des heimischen Service-Clubs. Der Reinerlös aus dem Verkauf wird in diesem Jahr vollständig dem Förderverein „Lübbecker Land Tafel e.V.“ zukommen.

Bei der Herstellung des Kalenders stand den Lions auch in diesem Jahr der Lübbecker Fotograf Kai Hormann mit der unentgeltlichen Bereitstellung des Covermotivs zur Seite – einer winterlichen Ansicht der heimischen Moorlandschaft.

Von Anfang dieser Woche an ist der Lions-Kalender auch wieder an folgenden Verkaufsstellen im Einzelhandel erhältlich: Bücherstube Lübbecke, Classic-Tankstelle Vieker, Lübbecke; Amtsapotheke Hüllhorst, Freiherr-vom-Stein-Apotheke Espelkamp, Edeka-Markt Gehlenbeck und Kreiskrankenhaus Lübbecke. Von Mittwoch an ist der Kalender auch in allen Geschäfts-stellen der Volksbanken Lübbecker Land zu erwerben.