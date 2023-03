Lübbecker Niedernstraße folgt auf Lange Straße

Lübbecke

Wer mit dem Auto in die Innenstadt möchte und von der Bahnhofstraße links in die Lange Straße einbiegen will, der steht momentan vor einer rot-weißen Absperrung. Der letzte Abschnitt der Sanierung dort läuft. Bis die Niedernstraße an die Reihe kommt, wird es noch etwas dauern.

Friederike Niemeyer