Lübbecker Parkhaus bald ohne Schranken

Lübbecke

Das Parken in der Lübbecker Innenstadt wird künftig schrankenlos, digitaler und etwas günstiger. Die Wirtschaftsbetriebe Lübbecke (WBL), die den Parkraum und die Bäder betreiben, führen ab Oktober und Januar Neuerungen ein, die die Gesellschafterversammlung in der vorigen Woche beschlossen hat. Auch zum Energiesparen in Hallen- und Freibad gibt es Neues.

Von Friederike Niemeyer